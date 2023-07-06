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【華寶國際336】華寶國際全日跌13%　副CFO蔡文霞被廉署拘捕後獲釋　香港辦公室被搜查

股市 22:26 2023/07/06

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【華寶國際336】華寶國際全日跌13%　副CFO蔡文霞被廉署拘捕後獲釋　香港辦公室被搜查

華寶國際 （00336） 公布，香港廉政公署周三（5日）於公司在香港的營業地點進行搜查，並提供若干文件及記錄作廉政公署調查之用。此外，公司執行董事及副首席財務官蔡文霞同日被廉政公署拘捕以進行調查。據華寶國際周四（6日）晚上公布，蔡文霞在未被起訴情況下獲准保釋外出，集團將監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。

公司周三（5日）停牌後，於周四（6日）復牌，股價低開8.3%，報3.31元，全日跌12.7%，收報3.15元，全日成交4430萬元。

集團指，蔡文霞被廉政公署就有關香港法例第201章《防止賄賂條例》、香港法例第200章《刑事罪行條例》、第455章《有組織及嚴重罪行條例》下的罪行拘捕以進行調查。直到目前為止，蔡文霞未被落案起訴，公司將監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。

集團董事會認為，調查對集團並無重大不利影響，集團的業務及營運維持正常。另外，董事會並不知悉任何其他未發佈的內幕消息。公司將根據聯交所上市規則於適當時候另行刊發公佈。

股份周三下午1時正起停止買賣，公司指已向聯交所申請恢復買賣股份，周四（6日）上午九時正起生效。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

編輯：葉志偉

港股 華寶國際（00336） 復牌 罪行 廉政公署 停牌 香港 華寶實業
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