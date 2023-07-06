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【大灣區】安永與香港都會大學簽備忘錄　培育大灣區商業及專業人才

股市 07:22 2023/07/06

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【大灣區】安永與香港都會大學簽備忘錄　培育大灣區商業及專業人才

人才問題近年是城中熱話，會計師事務所安永宣布，與香港都會大學於6月30日簽署合作備忘錄，以推動人才發展為共同目標，合作培育粵港澳大灣區下一代商業人才和專業人士。 

安永指出，該行與都大將舉辦研討會、論壇和案例競賽等，促進學術界和業界之間知識交流轉移，並將共同開發以大灣區企業及機構的品牌、企業和商業組織為重點的教學案例研究，以及爭取專門為大灣區的企業提供商業方案的諮詢項目。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，大灣區是創新、技術和商業活動的中心，在推動中國及其他地區的蓬勃發展上舉足輕重，很高興能與都大合作，共同培養大灣區未來的商業人才。

都大李兆基商業管理學院院長區啟明教授指出，通過各種學術和研究以及教育和發展的合作項目，雙方將共同努力促進大灣區內的知識轉移、人才流動及商業聯繫，希望為各企業、年輕人和其他利益相關者開闢新的途徑，讓他們可以更有效地把握大灣區發展帶來的機遇。

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記者：伍鍵文

香港 大灣區 香港都會大學 安永 大學 會計 中國
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