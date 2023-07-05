【內房危機】遠洋集團兩大股東派出工作組 研究整體風險化解方案

內媒消息指，內房遠洋集團（03377）兩大股東，中國人壽(02628)和大家人壽保險，向遠洋派出工作組，並已聘請中金公司（03908）進行盡職調查。工作組和盡調都是為研究整體風險化解方案，重組只是解決問題的方向之一。外電亦於早前報道，具有國企背景的內房股遠洋集團向債權人表示，正與兩個大股東研究其債務方案。市場對遠洋集團的流動性擔憂加劇，公司境內外債券和股票近日皆曾下挫。

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滙豐證券發表研究報告，將遠洋集團的評級從「增持」下調至「減持」，並預測公司將暫停償付離岸債務，等待全面重組，該行預計將由大股東中國人壽和大家保險集團監督。

為補充流動性，遠洋集團過去一年連番出售資產。去年底集團以55億人幣，向太古地產(01972) 出售成都遠洋太古里50%權益。今年5月集團又以3億人幣，向居然之家出售北京遠洋未來廣場。

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