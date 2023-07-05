【美股焦點】傳Moderna與內地達成協議　生產專供中國使用mRNA藥物　股價升3%

中美關係雖然未有顯著改善，但仍有美國企業繼續進軍中國。藥物製造商業莫德納（美：MRNA，Moderna）表示，已與內地相關部門達成協議，將生產專供中國使用的mRNA藥物。莫德納股價受消息刺激，在美股開市後顯著上揚，暫升3%，報125.54美元。

莫德納指，已經與中國相關部門達成協議，將研究、開發和生產不會出口（至中國以外地區）的藥物。公司在聲明中表示，根據協議生產的任何藥品，都將專門供中國人民使用，因為中國人民面臨著許多與世界其他社區相同的健康挑戰。

英國《金融時報》去年曾報道，莫德納拒絕了中國當局交出其與美國政府共同開發的疫苗背後的核心知識產權的要求，導致談判破裂。

內地媒體早前報道，莫德納計劃將多個項目落地中國，規模或達到10億美元。又指莫德納今年5月在中國註冊了一家生物科技公司，註冊資本1億美元，由Moderna Biotech英國公司控股。

英德納對以上兩個消息均拒絕發表評論。

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編輯：葉志偉