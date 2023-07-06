【業績｜物管股】彩生活去年收益倒退58%　復牌曾大升三成後倒跌11%

▲ 彩生活去年收益倒退58%

内地物業管理公司彩生活 （01778） 公布2021年度、2022年中期及全年業績。集團2021年純利倒退96.5%至1766萬元（人民幣，下同），至2022年則回升至3136萬元，按年增77.7%。不建議派息。

彩生活停牌15個月後今復牌，周四（6日）低開3.2%，報0.6元，其後曾倒升33.9%，高見0.83元，惟午後卻倒跌11.3%，報0.55元。成交額錄477萬元。

2021年，彩生活收益錄31.23億元，按年跌13.2%；2022年收益錄13.11億元，按年倒退58%，主要是2021年出售主要附屬公司導致物業管理服務、增值服務及工程服務收益減少所致。

彩生活指出，截至2022年12月31日，集團合約管理總建築面積達到400.02百萬平方米，對應的社區數量達到2,107個。其中，集團於去年底已經產生收益的合約管理總建築面積達到209.39百萬平方米。

集團稱，已達成復牌指引，包括刊發所有尚未公布的財務業績，且經營的業務有足夠業務運作，並持續向市場提供其業務最新進展，以及董事會組成已重新遵守《上市規則》，將於周四（6日）復牌。

集團於在2022年4月1日起停牌，停牌報0.62港元。

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記者：伍鍵文