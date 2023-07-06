  • 32°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜物管股】彩生活去年收益倒退58%　復牌曾大升三成後倒跌11%

股市 15:04 2023/07/06

分享：

分享：

彩生活去年收益倒退58%　

内地物業管理公司彩生活 （01778） 公布2021年度、2022年中期及全年業績。集團2021年純利倒退96.5%至1766萬元（人民幣，下同），至2022年則回升至3136萬元，按年增77.7%。不建議派息。

彩生活停牌15個月後今復牌，周四（6日）低開3.2%，報0.6元，其後曾倒升33.9%，高見0.83元，惟午後卻倒跌11.3%，報0.55元。成交額錄477萬元。

2021年，彩生活收益錄31.23億元，按年跌13.2%；2022年收益錄13.11億元，按年倒退58%，主要是2021年出售主要附屬公司導致物業管理服務、增值服務及工程服務收益減少所致。

彩生活指出，截至2022年12月31日，集團合約管理總建築面積達到400.02百萬平方米，對應的社區數量達到2,107個。其中，集團於去年底已經產生收益的合約管理總建築面積達到209.39百萬平方米。

集團稱，已達成復牌指引，包括刊發所有尚未公布的財務業績，且經營的業務有足夠業務運作，並持續向市場提供其業務最新進展，以及董事會組成已重新遵守《上市規則》，將於周四（6日）復牌。

集團於在2022年4月1日起停牌，停牌報0.62港元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【業績｜物管】奧園健康全年轉賺1.6億人幣

【大行報告｜物管股】大摩：物管股上半年後或迎轉折點　看好3隻國企物管

記者：伍鍵文

業績公布 內地物業 港股 復牌 物業管理 物業管理公司 停牌 物業管理股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

人民幣中間價持續偏強　外匯維穩工具蓄勢待發

下一篇文章

【香港樓市】花旗料下半年樓價轉跌6%　最優惠利率或再加0.25厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【大行報告｜內銀】高盛憂內銀棄高派息、籲沽工行農行　遭批「唱空內銀」急澄清
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌64點　小鵬美股較港衝高5%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌逾500點　ATM跌1%至3%　小鵬逆市升3%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌逾500點　ATM跌1%至3%　小鵬逆市升3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款