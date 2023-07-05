▲ 【香港經濟】港大料第3季GDP增5.4% 全年增4.6%

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目預測，本港第2季GDP經濟增長3.8%，第3季增5.4%，全年料有4.6%的經濟增長，比上次預測數字上調1個百分點。第3季通脹率1.8%，略低於第2季的2%。

港大表示，海外貨幣緊縮政策持續，引致利率高企，引發全球經濟放緩，香港進出口仍然受壓，預計第3季貨物出口按年跌8%，但跌幅料連續3季收窄；貨物進口跌幅料收窄至7.1%。此外，第3季服務輸出料按年增15.3%，服務輸入亦升17.6%。

港大稱，本地消費意慾強勁及旅客人數回升，帶動零售業總銷貨數量於5月增16.5%，連續4個月達雙位數增幅。同時又預計，本港第3季私人消費開支按年升7.2%，第2季按年漲6.7%；投資總額按年增10.8%，遠高於第2季的3.8%。

此外，港大指本港就業市場已回復至疫情前的水平，甚至出現勞動力緊張的情況，預計失業率由第2季的3%，輕微下降至第3季的2.9%。

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記者：伍鍵文