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【大行點睇】內地復甦放緩料第三季改變 中信證券建議留意績優股

股樓投資 16:49 2023/07/09

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中信證券發表研究報告指，當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重谷底，預計經濟復甦快速放緩的趨勢，將在第三季度出現改變，政策仍將聚焦在產業和防風險領域，滙率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態延續，產業主題行情還需等待，當前建議積極參與績優股的行情。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該報告指，從經濟層面看，預計第三季度工業品價格按年反彈，出口觸底和消費平穩回升有望帶動庫存周期重啟，改變當下經濟復甦快速放緩。該行又指，從政策層面而言，決策層對市場焦慮有充分認知，但高質量發展和保持戰略定力的訊號清晰，後續政策仍然會聚焦在科技補短板、數字經濟和綠色發展等產業層面，防風險和局部經濟支持政策會因時因勢陸續推出，並不受特定時點約束。
 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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此外，報告指，在滙率層面，美國經濟和加息預期不斷上修的過程接近尾聲，而中國經濟預期已處谷底，人民幣滙率對利空因素逐漸鈍化，美國聯儲局7月加息落實後，中國經濟預期可能迎來拐點。在市場層面，當前仍然缺乏增量資金，數字經濟相關主題經過3月以來的亢奮後，需要新的產業催化。

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撰文 : 袁國守

經濟 中信證券（滬：600030） 中國

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