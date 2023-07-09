【全球經濟】日本5月家庭消費支出減少4% 汽車相關費用減19.4%

日本總務省近日公布的5月家庭收支調查結果顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出約為28.6萬日圓（約1.58萬港元），剔除物價變動因素後實際按年減少4%，連續3個月下跌。各個項目中，佔支出三成的「食品」減少了2.7%，「滙寄的生活費」大減30.9%，包括購車在內的「汽車等相關費用」也大幅減少19.4%。

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另一方面，食品中的「在外就餐」則增加6.7%，「住宿費」增加26.2%。經季節調整後的消費支出按月減少1.1%，不含個體戶等的工薪家庭消費支出實際按年減少4.6%，約為31.2萬日圓（約1.72萬港元）。

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