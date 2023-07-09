  • 33°C
香港時間 : 2023709日 (週日) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球經濟】日本5月家庭消費支出減少4% 汽車相關費用減19.4%

環球政經 15:40 2023/07/09

分享：

分享：

日本總務省近日公布的5月家庭收支調查結果顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出約為28.6萬日圓（約1.58萬港元），剔除物價變動因素後實際按年減少4%，連續3個月下跌。各個項目中，佔支出三成的「食品」減少了2.7%，「滙寄的生活費」大減30.9%，包括購車在內的「汽車等相關費用」也大幅減少19.4%。

【滙豐控股5】山西信託掛牌出售滙豐晉信31%權益 滙豐獲優先承購權  詳情請看【下一頁

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

另一方面，食品中的「在外就餐」則增加6.7%，「住宿費」增加26.2%。經季節調整後的消費支出按月減少1.1%，不含個體戶等的工薪家庭消費支出實際按年減少4.6%，約為31.2萬日圓（約1.72萬港元）。

【大行報告】大摩：中國黃金股將受惠人民幣貶值 料招金及山東黃金股價未來30日上升  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

住宿 食品 消費種類 日本

上一篇文章

【大行點睇】內地復甦放緩料第三季改變 中信證券建議留意績優股

下一篇文章

【全球經濟】耶倫：與中方會談有成效 重申美國不尋求與中國脫鈎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
Benz採用Tesla的充電技術 明年將可使用NACS網絡充電
Benz採用Tesla的充電技術 明年將可使用NACS網絡充電
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款