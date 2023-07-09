【全球經濟】耶倫：與中方會談有成效 重申美國不尋求與中國脫鈎

美國財長耶倫今日結束4日訪華行程，她總結行程時重申，美國不尋求與中國脫鈎，強調與中國經濟脫鈎會對兩國造成災難性的影響，也會破壞全球穩定。她指出，此行目的是與中國經濟新班子建立及深化關係，減少誤判風險。

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耶倫又形容與中方官員的會談直接、實質及有成效的，認為此行協助雙方建立建設性的溝通管道，並相信中美可以有健康的關係，有信心未來會有更頻繁的接觸。此外，她指出，會談期間曾對中國的不公平經濟行為，以及針對美國企業的強制行動提出嚴重關切，並稱兩國存在明顯分歧，必須清楚及直接地為此溝通。

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