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會德豐17.2億奪堅尼地城住宅地　呎價7071元　較去年同區地皮跌價逾25%

股樓投資 19:50 2023/07/05

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堅尼地城商住地（內地段第 9094號）由會德豐地產以17.2億元奪得，若作純住宅發展，每呎樓面地價約7,070元，符合市場預期。值得留意的是，去年11月，鄰近的堅尼地城西寧街及域多利道蚊型地（內地段第9069號），以逾4.39億元批出，每呎樓面地價約9,500元。相比兩地呎價，今次批出的地皮平約26%。

會德豐地產主席梁志堅說，集團於港島發展經驗豐富，亦曾於同區推出多個高尚住宅項目，十分熟悉該區優勢特點，而此經驗有助集團把新項目建成下一個西區地標屋苑。

地皮位於西寧街巴士總站，前方為招商局第二貨倉，毗鄰域多利亞公眾殮房，距離港鐵堅尼地城站約10分鐘步程。地皮面積約24,327平方呎，可作商住用途，若以純住宅計，最高可建樓面面積約243,266平方呎。 

資料顯示，地皮上周五（6月30日）截標，接獲6份標書，除了中標的會德豐地產，還包括鷹君（00041）、長實（01113）、新地（00016）、嘉華國際（00173），而信置（00083）則夥拍招商局置地（00978）入標。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

一手市場 梁志堅 會德豐地產 堅尼地城

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