【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰

▲ 香港的水果選擇琳瑯滿目，消費者每次都願意花數十至過百元購買。（資料圖片）

夏日來臨，來一口冰凍的水果最能消暑，尤其是日本、韓國和泰國水果最受市民歡迎，有市民不惜花200元買日本士多啤梨，又或用過百元買日本手撕菠蘿，只要夠新奇有趣、味道香甜，就可以吸引消費者眼球。泰國駐港商務專員表示，泰國每年向全球輸出約80萬噸榴槤，當中有9成都是出口到內地及香港，很受本地人歡迎。

【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？ 市場價值已突破10億美元

從事銀行工作的李小姐每隔2、3周買一次水果，「主要看看哪些當造，最近會買奇偉果、蜜柑等」，由於住在油麻地，有時會去果欄購買，「果欄每晚落貨，產品比較新鮮，也有不少日本水果選擇，但一般又貴又無得揀，還試過買一些混水摸魚的，標榜是日本貨，但吃起來無汁又不甜，肯定是假貨。」她認為超市較有信譽，一般會在超市或附近水果店入貨。

李小姐會留意水果產地，例如買士多啤梨，就會買來自日本和韓國的，「十分香甜，價錢已不是重要因素」，視乎不同水果，每次消費由50至200元不等，夏天會多買西瓜和哈密瓜等瓜果，水果消費最多是在秋天，「夏秋交替會有更多水果選擇，所以買得更多。」

設計師Shirley Wong不定期購買水果，通常會選擇較特別的水果，如提子、車厘子、牛油果等，「會重視產地，如泰國的榴槤、塔斯曼尼亞的車厘子、菲律賓的香蕉等」，一般購買金額在100元內，除非是新奇有趣的品種，「最貴的一次是用百多元購買日本手撕菠蘿」，另外也會花較多錢買日本蜜瓜和士多啤梨等。

現時Shirley有6成時間在超市購買水果，另外4成是網購，「超市買的好處是看到實物，知道水果質素；網購的好處則是可以送貨，卡數亦可以稍後支付。」

港人愛榴槤

說到泰國水果，相信最受歡迎的必定是榴槤，現時「香港榴槤關注組」的FB群組共有12.4萬名成員，大家都不介意付上幾百元買個優質榴槤。

駐港泰國領事館（商務部， DITP HK）商務專員及領事燦爛帕（Chanunpat Pisanapipong，下圖）表示，泰國每年向全球輸出約80萬噸榴槤，當中有9成都是出口到內地及香港，「疫前大約輸出10萬噸到香港，疫下因為物流問題，數量只及2019年的一半至5萬噸」，現時疫情過去，港人對泰國榴槤的熱情不減，單是今年2至4月，榴槤到港數目已按年上升47%。

燦爛帕說，除榴槤之外，山竹和水仙芒亦深受港人歡迎。疫前香港出售的芒果多來自菲律賓，但燦爛帕近年將泰國水仙芒引進香港，2021至2022出口到香港的數量比2019年大幅上升300%，「『水仙芒』的『水』字表示果汁，『仙』字則代表香氣，它香甜無渣，所以我們會用來配糯米飯做甜品。」

現時駐港泰國領事館（商務部， DITP HK）會與不同百貨公司及酒店等合作推廣泰國水果，「像去年於Aeon的推廣就大排長龍，做了1.69千萬港元生意額」，他們今年6至7月又和唯港薈合作，於自助餐中加入大量泰國水果，除酒店一向主打的榴槤之外，還有山竹、紅毛丹、西瓜、菠蘿等等。燦爛帕稱，隨著5至7月泰國水果旺季來臨，今年銷售將按年升50%。

附送日本水果盲盒宣傳

哈妃專營日本食品，包括網店和批發等，前者佔生意額8成，後者佔2成，產品中不乏各款日本水果，創辦人Beth Shum（下圖右）表示，一年四季都有不同水果出售，6、7月水蜜桃當造，之後8月是提子，冬天則輪到士多啤梨和杮子。由於產品都是一盒盒出售，所以單價各有不同，一盒水蜜桃約600至800元，梨子和蘋果則只需200元以下。

疫後網店生意下跌6成，批發亦下跌2成，Beth認為是由於港人外遊，為了提高銷量，哈妃將會引入新產品，「今年佐賀錦日本車厘子可謂威盡，以往的日本車厘子又細粒又酸，佐賀錦則大如1元硬幣，味道清甜，過往都沒有出口，6月我會引入香港，推出限購。」

此外，哈妃亦剛於5月推出會員計劃，3千元入會後送300元，面值可以於網站購物，並會一連12個月免費送上試食盲盒，「我們與很多日本農場合作，他們只能銷售完美產品，但其實同一棵樹，還有一些同品質但不夠美觀的水果，我們就以低價買回來送給會員，當作廣告費，做好口碑。」

【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞 聚焦年輕客群 創新O+O餐飲體驗

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

