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【中國市場】歐美12大藥廠雲集商務部　傾在華經營情況

股市 20:35 2023/07/05

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【中國市場】商務部召開醫藥外資企業圓桌會　稱助力外資企業在華長期穩定發展

商務部公布，商務部部長王文濤周三（5日）召開外資企業圓桌會，聽取醫藥行業外資企業在華經營情況、問題訴求及意見建議。當中，通用電氣醫療、諾和諾德、拜耳、默沙東（美：MRK）、羅氏、阿斯利康（美：AZN）、賽諾菲（美：SNY）、武田、輝瑞（美：PFE）等12家企業代表參會。

王文濤表示，中國政府把吸引外資放在更加重要的位置，持續優化營商環境，按照國務院部署，商務部依托外貿外資協調服務機制，在現有常態化交流機制基礎上，升級建立外資企業圓桌會議制度。當局將通過這個機制性安排，定期舉辦會議，進一步拓展收集問題、聽取建議的渠道，及時回應解決企業關切，助力外資企業在華長期、穩定發展。

與會企業表示，對中國經濟發展前景充滿信心，願通過外資企業圓桌會等渠道與政府部門加強溝通交流。企業詳細介紹了醫藥行業外資經營情況和問題，提出了25項具體意見建議。

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