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【新股IPO】AI獨角獸第四範式　完成中證監報備程序

新股IPO 19:02 2023/07/05

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【新股IPO】AI獨角獸第四範式　完成中證監報備程序

中國人工智能（AI）初企第四範式完成赴香港新股上市的中證監報備程序。中證監今年3月底實施新規則，有意赴境外上市的內地企業，報備後審批時間較以往延長，第四範式屬少數在新規後獲中證監確認備案信息的企業之一。第四範式於今年4月再次遞交香港上市申請，為第4度提交上市申請。

第四範式今年被列入美國「實體名單」，除非獲得美國商務部許可證，否則美國供應商不可向其出口美國技術。高盛其後退任第四範式新股整體協調人和保薦人，高盛亞洲戰略基金則為公司上市前投資者之一。

第四範式尚未通過上市聆訊。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：麥德銘

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