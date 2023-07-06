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俄女童無緣見落區視察普京痛哭 獲總統陪遊克里姆林宮

環球社會熱點 09:05 2023/07/06

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俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）近期大打親民牌，得知達吉斯坦（Dagestan）一名女童因無緣與到當地視察的他見面而痛苦，邀請女童前往克里姆林宮作客。普京更與女童一起致電俄羅斯財長，要求對方撥款支援女童家鄉。

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普京周二（4日）接見來自達吉斯坦的8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）。從克里姆林宮發布的影片可見，身穿裙子的阿基波娃走進大廳後就興奮地跑向普京，並獲手執鮮花的普京熱情擁抱以示歡迎。

    點擊圖片放大
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據悉，普京上周到訪達吉斯坦期間獲大批民眾簇擁。阿基波娃無法穿過人群與普京見面交流，並為此痛哭。普京得悉此事後，就特意邀請阿基波娃到克里姆林宮。

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普京陪阿基波娃致電財長西盧安諾夫（Anton Siluanov），要求對方撥款支援達吉斯坦。西盧安諾夫一開始對來電感到困惑，但仍爽快答應撥款50億俄羅斯盧布（約4.3億港元）。

達吉斯坦位於俄羅斯南部，也是俄羅斯最貧窮的地區。自烏克蘭戰爭爆發以來，該地區已徵召多名士兵入伍。

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責任編輯：鄭錦玲

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