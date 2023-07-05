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【妙談護匡樂齡@iM網欄】 照顧者的無聲掙扎 預防照顧者壓力爆煲

名人薈萃 19:56 2023/07/05

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近期香港發生多宗精神病患傷人、恐嚇事件，引起了廣泛關注。這些事件不僅對受害者造成傷害，也給整個社會帶來了震撼和憂慮。然而，我們不得不面對一個現實，就是許多這些事件背後都有着共同的因素——精神健康問題。在這個議題上，我們不能忽視照顧者的角色和他們所承受的巨大壓力。

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照顧者無私地照料那些有需要的人，包括兒童、老年人、殘障人士或患有長期疾病的人。他們經常需要長時間照顧他人，因此對身心健康造成重大的負擔和影響。照顧者不但需要應對身體疲憊，還需要應對情緒困擾、焦慮和壓力。長期以來，他們在沉默中承受着這些壓力，自身的問題與需求往往被忽視。而照顧者的精神健康問題，對其個人生活品質、家庭和社會的和諧，都會帶來負面影響，更直接影響對照顧對象的照顧質素。

面對這個現實，筆者建議照顧者必須有預防的心態，在個人及環境方面着手改善，提防自己壓力爆煲。要多欣賞及肯定自己的付出，並建立健康規律的生活及良好的睡眠環境，例如：每天健康地進食3餐，睡眠時注意睡房燈光和周圍音量，每晚睡眠至少7、8小時，以及每星期運動最少2小時等。

同時也應改善照顧環境，讓自己在照顧上較順𣈱。以照顧長者為例，可增設扶手、防滑地板及拆除門檻，以減輕照顧時的體力付出、簡化步驟及減低轉移次數等。而在這個數碼時代，樂齡科技及智慧家居技術亦可發揮重要作用，為照顧者提供實時監測和警報支援。筆者公司開發的eAlertCare應用程式，就是利用遠程監測技術，連接監察裝置及感應器，隨時接收警報和推送通知，讓照顧者能遠程監察病患的生活狀態，安心互聯，確保被照顧對象的安全，同時亦能監測病患的健康狀態及提示服藥等，整體上可大大減少照顧者的記憶負擔及壓力。

當然，單靠科技並不能解決所有問題，綜合的預防措施是不可少的。社區上的支援資源仍然有需要增加，特別是應加強精神健康宣導和教育，減少大眾對精健康的污名化和歧視。這有助於提高社會對精神健康問題的認識和理解，並促進開放的對話和支持。另外，在心理健康檢查及輔導服務上需要更多的人手及配套，讓照顧者能夠及早發現自己的精神健康問題並尋求幫助，也為照顧者後續提供情感支持和聆聽的空間，給予相關培訓和指導，以幫助他們更有效地應對照顧工作。

我重申，樂齡科技的應用可以在支援照顧者和監測方面發揮作用，但應該將其視為輔助工具，而並不是替代人與人之間的情感支持和關懷。最終只有通過社會的共同努力，提高社會對精神健康問題的關注，再透過全方位的資源和預防措施以降低照顧者的精神壓力，才能夠減少不幸事件的發生，並建立一個更關愛和健康的社會。

周慶生（Adam）

Guardman®護匡 品牌創辦人

以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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撰文 : 周慶生（Adam）

欄名 : 妙談護匡樂齡

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