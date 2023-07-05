【e療解碼@iM網欄】新興科技普及  協助居家安老

香港人口老齡化，令醫療需求持續上升，加上醫護人手不足，導致醫療成本不斷攀升，對老年人造成巨大壓力。大數據、人工智能及物聯網等新興科技的出現，將有助提升醫療效率，同時填補部分醫療服務缺口，滿足老人的醫療需要。

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醫院及老人院宿位不足，令居家安老成為新趨勢。要讓老年人在家住得安心，物聯網是其中一個確保家居安全的好幫手。智能門鎖、遙距監測攝錄及人體感應器等接通物聯網的設備，可提供實時居家環境監察，一旦老人跌倒、靜止活動，或出現其他潛在危險時，系統會向護理或醫護人員提出預警，提升老年人的居家安全。

此外，智能家居助手、聲控燈光和溫度控制系統等物聯網設備，更可幫助老年人保持獨立和自主。通過話音控制，老年人可以在無需他人協助下輕鬆完成日常任務，例如控制家中的燈光、空調和電視等設備，大大降低他們在生活中遇到的障礙。有些智能家居系統還可以根據老年人的生活習慣和偏好，自動進行設備調節，使他們的生活更加舒適便捷。

頻繁往返醫療機構作檢查或治療，亦是老年人面對的一大煩惱。新興科技的出現，令老年人可以透過穿戴式裝置，即使安在家中也可獲得醫護人員恆常監察健康狀況。市面上已推出了不少如智能手環和智能血壓計等裝置，讓老年人實時監測自己的身體狀況，並同時將數據上傳至雲端，供醫生和家人查看。一旦出現異常情況，醫生可以第一時間作出跟進，降低老年人延誤治療的風險。

對不少老人來說，由於記億力衰退，要每天準時服藥都是一項挑戰。智能藥盒便可透過語音或震動提醒，確保老年人按時、按劑量服藥。部分更可以在老年人漏服藥物或需要補充藥物時，向護理人員發送提醒，令醫護人員更了解老人的用藥情況。

在物聯網的應用越趨普及下，遙距醫療監察等相關設備的價格有所下降，大大增加長者居家安老的誘因，為改善老年人健康狀況提供了新途徑。通過各種智能設備，老年人可以在安全、健康、獨立和舒適的環境中度過晚年。

然而，物聯網技術在老年人健康護理領域的應用仍面臨一些挑戰，例如老年人的隱私和數據安全保障、如何教導他們便捷地使用和適應這些設備等。期望政府、企業和社會各界未來可共同努力，在法規、管理和教育等各方面著手，推動醫療科技在安老市場的應用，滿足長者的居家安老和醫療需要。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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