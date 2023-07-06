美Airbnb全屋貼滿警告標語 網民戲稱如入住博物館

美國德州溫伯利（Wimberley）一名屋主，將物業放上住宿平台Airbnb出租。但有入住旅客拍片分享，指屋主在全屋幾乎所有物件上都貼上警告標語。旅客抱怨標語令她感覺並非在渡假，有網民更幽默地問她是否入住博物館。

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Becky Levin Navarro近期在社交平台TikTok 上載影片，記錄她入住的Airbnb情況，至今已錄得近300萬次觀看次數。她在影片中詢問觀眾，究竟Airbnb平台上可列出的規則數目是否有上限。

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事緣她入住的物業屋內貼有大量標語，從影片可見，門、牆壁、桌子及櫥櫃上都貼有大量已過膠的警告標語。

部分標語列明物件是「古董且易碎」（antique and fragile）或「僅供業主使用」（for owner’s use only），而微波爐上更貼著不要推或拉開的標語。

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Becky Levin Navarro指自己和另一個家庭一同入住物業，而屋內各處貼滿標語令她感到極度不適。她甚至形容，似乎每個房間、每個平面都貼有一張標語，自己感覺不像渡假。

影片已吸引大量關注，有網民戲稱，情況顯示有人對使用過膠機感到非常開心。亦有網民詢問Becky Levin Navarro，她是否入住了博物館。但亦有網民笑言，屋主或正用攝錄鏡頭監視著她。

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責任編輯：李俊儀