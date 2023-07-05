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電動車強勁需求推動英國6月汽車銷售 機構籲減公共充電增值稅

環球政經 18:30 2023/07/05

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英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）表示，今年6月英國新車銷量按年增長25.8%，受惠於企業和車隊購買者對電動車（EV）的強勁需求。

上個月新車銷量達到了177,266輛，連續第11個月增長，儘管銷量仍低於疫情前水平。

當中，純電動車（BEV）的註冊量增長39.4%，SMMT呼籲，降低對公共充電的增值稅（VAT）以推動EV的普及。據SMMT數據，能夠在家充電的司機只需支付5%的增值稅，而依賴公共充電網絡的司機則需要支付20%的增值稅。

SMMT表示，這種差別對待不公平，或會延緩EV普及，因此降低公共EV充電的增值稅將有助於使擁有EV更公平和更具吸引力。

與此同時，SMMT表示，截至2023年上半年，近100萬輛新車上路，總註冊量增長了18.4%，純電動車的市場占有率創下了152,968輛的紀錄。

就6月份而言，汽油車的交付量（仍然佔大多數註冊量）增加了13.5%，而柴油車的註冊量下降了22.3%。

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撰文 : 林斯凱

電動車 汽車 柴油 銷售 英國 貿易 經濟

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