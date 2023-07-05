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康澤花園兩房改一房　SSD期滿帳蝕17萬沽

股樓投資 18:58 2023/07/05

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世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園B座高層04室，單位實用面積約396平方呎，單位原則屬兩房間隔，現已改為一房單位，向北面眺望樓景為主，最終成交價683萬元，實用呎價約17,247元。

蔡嘉駿補充，據悉單位業主於今年5月原叫價達730萬元，期間減價47萬元，減幅約6.4%，原業主於2020年1月以700萬元購入上址，持貨3年帳面損失17萬元，期間呎價2%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 北角 世紀21 康澤花園

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