醫護人員收入穩定　獲業主減租　每月1.53萬組荃灣廣場海景兩房

中原地產賴昌武表示，暑假展開，租賃市場氣氛明顯上升。荃灣廣場剛錄得1座中層H室租賃成交，實用面積433平方呎，兩房間隔，月租叫價1.65萬元，放盤兩星期，以1.53萬元租出，實用呎租35.3元。

賴昌武表示，新租客屬醫護專業人員，心儀荃灣廣場毗鄰鐵路站及多個大型商場，日常起居生活及交通方便，見上址裝修合用，而且客廳及睡房均享海景，故租入單位。至於業主於2006年以約174.8萬元購入單位，原本叫租較進取，見租客屬專業人員，收入穩定，故肯減價1,200元，減幅7%，將單位租出，仍可享10厘租金回報 。

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