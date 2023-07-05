旺角千望周日賣19伙　開放現樓一房示範單位預約參觀

遠洋集團旗下旺角千望新近入伙，發展商正式展開現樓銷售步伐。遠洋集團銷售及市場事務總監張詩韻表示，至今累售64伙，成交金額逾 3.67 億元，平均成交呎價近24,000元，銷售成績令人欣喜。項目現時已完成交樓程序，過程順利，業主們的回應正面良好。

隨著物業交付工作完成，項目現樓階段銷售亦正式展開，發展商剛上載項目之修訂價單及銷售安排，將於7月9日以價單方式推售9個標準單位，並以招標方式推售10個特色單位。買家可享樓價折扣率最高達14.5%。

為配合項目之銷售部署，項目之現樓高層一房標準單位亦開放供預約參觀，為23樓B室，實用面積281平方呎，屬一房間隔，玄關位置設有入牆鞋櫃，客飯廳開則方正，間隔實用，大廳外接落地玻璃趟門。開放式廚房採用一字排開設計，設備齊全。 單位其一大特色為雙趟門設計，可分隔睡房和客飯廳，靈活打造不同的空間。

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