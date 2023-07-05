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【大行看法】瑞士寶盛：維持中資股「中性」評級　建議年底前買一類股

股市 18:43 2023/07/05

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【大行看法】瑞士寶盛：美國通脹率年底將降至4%　儲局或會接受通脹率處於3%水平

瑞士寶盛對内地市場維持「中性」評級，雖然經濟復甦勢頭減弱，仍預期中國指數有正面回報，但在出現更多數據證明經濟基本面改善，及地緣政治清晰化之前，預料市況將保持區間波動，但認為國有企業的估值，有上調的空間，建議買入並持有至年底前。

股票板塊方面，假如全球經濟增長遜預期，該行會看好各行業中防禦性的龍頭公司，包括休閒餐飲、個人護理、酒精飲料、食品零售、醫療保健、通訊塔和公用事業。該行亦有推薦通訊板塊的股票，看好估值低於市場均值的内地互聯網和數碼廣告公司，以及傳統電信營運商。

對於經濟前景，瑞士寶盛於2023年中期市場展望中指出，美國通脹下降趨勢持續，預計今年CPI通脹將降至4%，明年將進一步緩解，主要是貨幣政策緊縮、信貸環境收緊、大宗商品價格下降以及貿易流動性增加所致。

瑞士寶盛指，美國5月通脹約4%，雖然仍高於聯儲局的2%長期通脹目標，但通脹率過低或意味經濟陷入嚴重衰退，最終可能推升失業率，故此該行料聯儲局或會接受整體通脹率處於約3%的水平。

瑞士寶盛：美國息口已見頂

美國聯儲局一如市場預期，在6月宣布維持利率不變，該行私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews預計，聯儲局7月不加息，並會在年底啓動減息，料將持續至明年年中，認爲現時美國息口已見頂。

該行稱，全球信貸環境的緊縮將制約經濟增長，預計各地或在年底產生連鎖反應，但該行「不站在看衰經濟的陣營」，認爲歐美的消費者和内地經濟的復甦可以支撐全球經濟繼續增長。

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