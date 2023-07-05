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日本官員：專注開發AI訓練處理器 望建立一間公司超越Nvidia

環球政經 17:30 2023/07/05

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重新獲全球投資者關注的日本正持續推動人工智能（AI）及半導體發展。日本經濟產業大臣西村康稔早前表示，日本正將自己定位為AI發展的中心，目標是接納一些世界領先的AI公司。

西村強調，支持AI領域的初創企業和大型企業的重要性。

他還討論了討論全民基本收入的必要性，因為AI的發展有可能使許多工作被淘汰。西村認為，隨着AI發展，以及機器人、無人機和自動駕駛汽車等技術普及，人們將有更多的休閑時間。

西村說，為了成為AI的領導者，日本還必須專注於開發AI訓練處理器。目前，該類別由Nvidia（NVDA）主導，該公司通過早期投注於AI而成為世界上最有價值的芯片公司。西村表示，他有志於創建一家在該領域超越Nvidia的日本公司。

另外，西村康稔和歐盟委員會內部市場委員Thierry Breton本周二（4日）簽署一份諒解備忘錄，意在提升雙方在強半導體領域的合作。

諒解備忘錄包括建立一個快速共享資訊的機制，以防止在發生自然災害和其他事態時供應鏈中斷。

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據日本《共同社》，相西村康稔說：「期待通過推進活用雙方長處和見識的合作，能有助於半導體供應鏈的強韌化。」而Breton則指，日本與歐盟合作「將給整個供應鏈帶來利益」。

備忘錄顯示，日本和歐盟為了在突發事態下，半導體也不會出現不足，將朝著建立共享資訊的「預警機制」而展開合作。日本和歐盟將在下一代半導體的研究和開發方面進行密切合作，並定期舉行會議。雙方還將就半導體領域的人力資源開發交換意見。

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撰文 : 林斯凱

自動駕駛 無人機 經濟 晶片 歐盟 人工智能 人力資源 日本 處理器 NVIDIA

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