【HSBC滙豐】滙豐倫敦總部測試量子技術　應對未來網絡威脅

HSBC滙豐 （00005） 參與由英國電信集和日本東芝營運的先進資料安全系統，成為首家採用該套系統的英國銀行業者。滙豐表示，利用量子密鑰分發（Quantum Key Distribution，QKD）連接兩個英國地點，為其全球業務應對未來網絡威脅做好準備。這項技術將在多個場景中進行試驗，包括金融交易、安全視像通訊等。

滙豐將在其位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部和62公里外的伯克郡的數據中心之間，試驗通過光纖電纜進行測試數據的量子安全傳輸。滙豐指，QKD是一項重要的技術，它利用光粒子和量子物理學的基本特性在各方之間傳遞秘密密鑰。這些密鑰可用於加密和解密敏感數據，並且不受竊聽者或量子電腦的網絡攻擊。

滙豐歐洲行政總裁Colin Bell表示，顧客、客戶和員工都希望該行有安全的營運和強韌的網絡安全，故須保持領先，該行正帶頭進行行業領先的試驗，招募訓練有素的專家，並投資於強大的戰略伙伴關係，以探索如何在該些技術發展中，部署使用該些技術。

滙豐指，該行的量子科學家、網絡罪行專家和金融專家將能更好分析量子電腦所帶來的潛在威脅，並制定策略來保護敏感訊息。專家預測，未來，QKD將在保護整個金融行業的金融交易、客戶數據和專有訊息方面發揮關鍵作用。滙豐去年為其客戶處理了45億筆支付，價值估計為3.5萬億英鎊。這些電子支付依靠加密技術來保護客戶和企業免受網絡攻擊。

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編輯：胡學能