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元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低

股樓投資 17:55 2023/07/05

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加息陰霾未散，加上新盤接連低價出擊，令二手樓價回落。中原地產王勤學說，元朗原築1座中層C室，實用面積651平方呎，三房套房間隔，原叫價740萬元，最終減價32萬元，以708萬元沽出，實用呎價10,876元，創屋苑三房套單位今年新低價。

資料顯示，原業主於2011年9月以370萬元購入單位，持貨12年，現帳面獲利338萬元，物業期內升值逾九成。 

談到近期市況，王勤學說，元朗區昨日連錄4宗二手買賣，而本月累錄8宗成交，較上月同期少兩成。

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

原築 元朗 中原地產 二手市場 私人屋苑

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