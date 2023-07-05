元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低

加息陰霾未散，加上新盤接連低價出擊，令二手樓價回落。中原地產王勤學說，元朗原築1座中層C室，實用面積651平方呎，三房套房間隔，原叫價740萬元，最終減價32萬元，以708萬元沽出，實用呎價10,876元，創屋苑三房套單位今年新低價。

資料顯示，原業主於2011年9月以370萬元購入單位，持貨12年，現帳面獲利338萬元，物業期內升值逾九成。

談到近期市況，王勤學說，元朗區昨日連錄4宗二手買賣，而本月累錄8宗成交，較上月同期少兩成。

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