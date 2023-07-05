▲ 【家族辦公室】新加坡擬修訂家辦稅務寬免條件 冀鼓勵投資當地

新加坡近年積極推廣家族辦公室落戶當地，並公布在當地經營的單一家族辦公室（single family offices）數目從2020年的400間增至去年底的1100間。新加坡金管局（MAS）最新公布，將調整家族辦公室的稅務寬免條件，期望扭轉現時家辦大部分資產並非投資新加坡本土的局面。

彭博指出，新加坡當局原希望引入更多家落戶，可以促進本地就業，但由於大部分投資都不在新加坡發生，促就業成果受限制。

新加坡金管局鼓勵家辦投資當地公司、碳中和項目

報道續指，當局要求單一家族辦公室尋求13O和13U稅務豁免，除了需達成最低資產管理規模和業務開支要求，最新稅務架構更改部分包括：

所有投資在新加坡經營、非上市的企業，包括提供私募信貸，都可獲寬免

投資在新加坡上市公司、合資格ETF以至主要投資星股市的非上市基金，獲確認的金額將為投資額的兩倍

鼓勵參與混合財務結構，包括支持地區向零碳轉型的項目。若這些實體提供支持此類結構，而且沒有預期從中獲得牟利或本金回報，辦公室每花費一元（新加坡元）可獲得兩元的激勵措施。

MAS董事總經理孟文能（Ravi Menon）表示，過去數年成功吸引大量財富集中在新加坡，有條件要求相關資金在新加坡經濟和社區扮演更積極角色，而調整稅務寬免同時希望吸引機構投資氣候相關項目，和開展更多慈善項目。

孟文能補充，流入當地的資金絕大部分亦是來自於機構投資者，而非家辦或個別富裕人士。

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編輯：麥德銘