▲ 【大行看法】施羅德：長線投資者對內地股市失去信心

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子對內地股市，認為市場疫後增長疲弱，因長線投資者對市場失去信心，尚未回到內地市場；加上其他國家疫後增長較強勁，中國僅屬起始階段，因此投資者傾向投資其他地區，近藤敬子認為外界指中國將推出刺激市場政策，尚屬謠言；中美兩地恢復往來，但地緣政治風險仍未退散。

施羅德發布年中展望，近藤敬子指，上半年為高通脹及高息環境，下半年將步入「正常化」，看好新興市場的地方債可抗通脹，包括拉丁美洲及東南亞地區。對於股票資產市場，施羅德維持「中性」看法，較看好受政策推動的電動車、可再生能源，南韓和台灣的半導體板塊。近藤敬子認為人工智能AI為長遠趨勢，但整體科技股較波動，有科技泡沫風險。

美國方面，近藤敬子認為美國衰退風險仍存，維持聯儲局明年首季減息預測；就業市場仍未疲弱，一旦放緩，料聯儲局會繼續加息。

近藤敬子認為日本股市並非突然走強，而是過去幾年累積，受惠日圓疲弱，以及當地消費向好。該行預期孳息率曲線控制（YCC）本月不會調整，在下半年將有變動。

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記者：宋佩恩