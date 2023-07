本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑

隨著熱浪席捲全球,全球平均氣溫本周連續兩日打破紀錄,周一(3日)及周二(4日)的全球平均氣溫分別達攝氏17.01度及攝氏17.2度。有專家指,上述紀錄如同向人類和生態判死刑。

美國國家環境預報中心(National Centres for Environmental Prediction)數據顯示,周一為全球平均氣溫首次高於攝氏17度,創下1979年起採用衛星監測以來最高記錄。

但該紀錄翌日即被打破,周二(4日)平均氣溫達攝氏17.2度。

就連目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫,位於阿根廷群島的烏克蘭研究基地近日打破7月份的記錄,氣溫達到攝氏8.7度。

1979至2000年期間,全球7月初的平均氣溫為攝氏16.2度,而全球平均氣溫一年以來的任何一日都徘徊在攝氏12度至17度之間。

專家認為全球本周氣溫創新高,受人為及厄爾尼諾現象(El Nino)影響。

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)科學家奧托(Friederike Otto)表示,是次紀錄並非值得慶祝的里程碑,對人類和生態系統而言更有如判死刑(death sentence)。

美國環境研究組織Berkeley Earth研究科學家Zeke Hausfather對紀錄表示遺憾,指隨著二氧化碳和溫室氣體排放量增加,厄爾尼諾現象會不斷加劇,將氣溫推向新高。

隨著北半球夏季正式來臨,全球氣溫通常都會繼續上升,直至7月底或8月初。

