  • 31°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑

環球社會熱點 18:00 2023/07/05

分享：

分享：

隨著熱浪席捲全球，全球平均氣溫本周連續兩日打破紀錄，周一（3日）及周二（4日）的全球平均氣溫分別達攝氏17.01度及攝氏17.2度。有專家指，上述紀錄如同向人類和生態判死刑。

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電 【下一頁】

美國國家環境預報中心（National Centres for Environmental Prediction）數據顯示，周一為全球平均氣溫首次高於攝氏17度，創下1979年起採用衛星監測以來最高記錄。

但該紀錄翌日即被打破，周二（4日）平均氣溫達攝氏17.2度。

就連目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫，位於阿根廷群島的烏克蘭研究基地近日打破7月份的記錄，氣溫達到攝氏8.7度。

1979至2000年期間，全球7月初的平均氣溫為攝氏16.2度，而全球平均氣溫一年以來的任何一日都徘徊在攝氏12度至17度之間。

英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒 【下一頁】

專家認為全球本周氣溫創新高，受人為及厄爾尼諾現象（El Nino）影響。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）科學家奧托（Friederike Otto）表示，是次紀錄並非值得慶祝的里程碑，對人類和生態系統而言更有如判死刑（death sentence）。

美國環境研究組織Berkeley Earth研究科學家Zeke Hausfather對紀錄表示遺憾，指隨著二氧化碳和溫室氣體排放量增加，厄爾尼諾現象會不斷加劇，將氣溫推向新高。

隨著北半球夏季正式來臨，全球氣溫通常都會繼續上升，直至7月底或8月初。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電
2023/06/29
德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
2023/06/11
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
2022/09/07
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關
2022/07/26
【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
2022/07/24
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊

你可能感興趣

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電
09:05 2023/06/29
德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
18:14 2023/06/11
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
15:42 2022/09/07
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
酷熱天氣 厄爾尼諾 網絡熱話 英國 中國 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

紐約將停用耗逾5億疫苗護照 每月成本超過150萬
紐約將停用耗逾5億疫苗護照 每月成本超過150萬
碧咸後悔當年整「粟米頭」 難忘懷98世界盃領紅
碧咸後悔當年整「粟米頭」 難忘懷98世界盃領紅
羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）
羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）
【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）
【俄烏戰爭】烏軍指反攻見成效 俄烏互指對方計劃炸核電廠（持續更新）
【俄烏戰爭】烏軍指反攻見成效 俄烏互指對方計劃炸核電廠（持續更新）
Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶
Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款