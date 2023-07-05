本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑

隨著熱浪席捲全球，全球平均氣溫本周連續兩日打破紀錄，周一（3日）及周二（4日）的全球平均氣溫分別達攝氏17.01度及攝氏17.2度。有專家指，上述紀錄如同向人類和生態判死刑。

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美國國家環境預報中心（National Centres for Environmental Prediction）數據顯示，周一為全球平均氣溫首次高於攝氏17度，創下1979年起採用衛星監測以來最高記錄。

但該紀錄翌日即被打破，周二（4日）平均氣溫達攝氏17.2度。

就連目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫，位於阿根廷群島的烏克蘭研究基地近日打破7月份的記錄，氣溫達到攝氏8.7度。

1979至2000年期間，全球7月初的平均氣溫為攝氏16.2度，而全球平均氣溫一年以來的任何一日都徘徊在攝氏12度至17度之間。

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專家認為全球本周氣溫創新高，受人為及厄爾尼諾現象（El Nino）影響。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）科學家奧托（Friederike Otto）表示，是次紀錄並非值得慶祝的里程碑，對人類和生態系統而言更有如判死刑（death sentence）。

美國環境研究組織Berkeley Earth研究科學家Zeke Hausfather對紀錄表示遺憾，指隨著二氧化碳和溫室氣體排放量增加，厄爾尼諾現象會不斷加劇，將氣溫推向新高。

隨著北半球夏季正式來臨，全球氣溫通常都會繼續上升，直至7月底或8月初。

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責任編輯：李俊儀