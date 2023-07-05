9年前1億買西半山高士台複式戶　現15萬租出　享1.8厘租金回報

租賃市場持續活躍，近期就連西半山豪宅，亦錄得大額租賃成交。中原地產高鵬表示，西半山高士台1座頂層複式單位，實用面積2,296平方呎，四房四套間隔，附有特大平台及天台，景觀開揚，望維港海景， 新近以15萬元租出，實用呎租約65.3元，創今年屋苑呎租新高。

高鵬指，租客見單位地理位置優越，旺中帶靜，更附帶豪華裝潢，故即承租單位自用。

據悉，業主於2014年以1億元購入單位，持貨9年，以目前月租15萬元計，現享約1.8厘租金回報。

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