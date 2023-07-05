【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫

▲ 日本金融服務企業摩乃科斯集團日本市場策略師Jesper Koll認為，日本股市可達到40000點新高。

日本股市似乎短綫見頂，日經指數近月兩度挑戰34000點時均遇阻力，而日圓走勢成為關鍵，市場憂慮日本央行調整孳息曲線控制（YCC）政策而令日圓轉強，壓抑股市升勢。日本金融服務企業摩乃科斯集團日本市場策略師Jesper Koll認為，由於基本面方向正確，預期日股未來12個月不僅不超越1989年頂位，更可達到40000點新高，相當於潛在升幅兩成。

他認為，日股上升源於當地商業信心強勁反彈，以及支付性的財政政策。日圓今年來累跌超過9%，日圓兌每美元跌穿144水平。

日本經濟迷失超過30年

日股於1989年12月29日高見38915點，其後經濟泡沫爆破，債務違約、樓價、股價暴跌，「經濟迷失」至今超過30年。

Jesper Koll看好日本經濟，指日本企業管理層紛利用留存收益用於再投資人才及商業營運，這是30年來首見。

對於日本央行貨幣政策前景，Jesper Koll指，如果沒有誘因推動央行加息，而只是為了加息而加息，這絕對是不合理的。他認為日本央行行長植田和男仍處於觀望立場，等待一系列的經擠數據出台。

明年春季的薪酬調整是日本能否擺脫通縮的關鍵

他指出，最關鍵的是明年春季的薪酬調整，這表明通貨緊縮魔咒是否已被打破，以及日本企業是否願意加大投資人才及資本開支。屆時日本央行才需要利率正常化，這可能再需要6至9個月時間。

不過，IG分析師Tony Sycamore認為，日經雖然有上漲空間，但許多好消息已被市場消化。他指出，日本股市今年以來已升逾27%，預期會升至36000點至1989年的高位之間，其後一年約在33000點企穩，這是基於日本央行採取貨幣緊縮政策。

日本央行不想製造另一個資產泡沫

他直指，「日本央行最不想，是在30年時間從上一個資產泡沫中恢復後，而製造另一個資產泡沫」。

不過，Jesper Koll認為，要證明日本資產被高估是極其困難的，因為日本股市的市盈率為14倍，但半數以上的公司股價卻低於賬面值。雖然日本樓市已升至上次泡沫爆破以來的最高水平，但現時按揭利率及人工水平仍處於可負擔水平，「從這角度看，這裏是否有資產泡沫，從而令社會不穩或內部不安，答案仍是肯定的」。

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記者：譚志偉