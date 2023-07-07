【iMoney Summer GIFTaway】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張

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踏入7月，暑假來了！香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）已為各位夏日大玩家準備好玩轉夏日主題活動的終極攻略，由即日起至9月3日，齊齊釋放自我玩到盡！。立即召集身邊所有夏日大玩家，準備好今年盛夏一起玩盡樂園！

奇妙夢想城堡前將上演夏日版的「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，米奇與好友將於舞台上與大玩家見面，伴隨著氣勢磅礴的水柱、泡泡及舞台火花特效等表演，讓今個夏日的尋夢之旅更清爽。「Pixar水花大街派對！」再度驚喜回歸，沿著美國小鎮大街處處水花四濺，為熱情奔放的水花大玩家消消暑。

香港迪士尼首次與ChargeSpot合作，於樂園推出共享充電器租借服務；並率先推出三款香港迪士尼主題充電器，設計中融入奇妙夢想城堡、米奇與好友等標誌性元素。由即日起可於樂園獨家租借，賓客更能無憂無慮地暢遊樂園。

今個夏天無論你想怎樣玩，都將在香港迪士尼玩到盡，釋放無窮夏日活力！

想一家大細齊齊玩轉炎夏？立即到相關帖子按照以下步驟參加遊戲﹕

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截止日期﹕2023年7月13日（下午2時正）

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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