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中電信728夥中興通訊763打造5G車地系統 已於上海地鐵4號綫商用

股樓投資 18:05 2023/07/05

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中興通訊(00763)公布，與中國電信(00728)旗下上海電信合作打造的5G車地系統覆蓋方案，全球首發，已於近日成功在上海地鐵4號線中商用，實現飛馳地鐵車廂內業務峰值速率突破2.1Gbps，均值速率達到1.7Gbps以上，將為「5G智慧地鐵信息大動脈」構築堅實數字底座。
 

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該方案採用中興通訊首創的BBU+pRRU二級極簡架構，在地鐵車廂內部直接搭建一套完整的5G室分系統，同時利用5G大帶寬高速率的特點，在隧道內安裝5G AAU，以及在地鐵車輛的車頭和車尾分別安裝CPE，實現網絡數據高速回傳，整車回傳可達下行15Gbps及上行2Gbps。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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記者：張以正

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中興通訊（00763） 中興通訊（深：000063） 中國電信 港股 買入 中國

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