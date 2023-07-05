【新股IPO】中小企業財務AI慧算賬遞交上市申請　小米騰訊等為上市前投資者

內地最大中小企業AI財務稅務解決方案商慧算賬遞交來港上市申請，並已聘任中信證券為獨家保薦人。慧算賬有多個上市前投資者，包括小米（01810）、騰訊（00700）及陽光保險（06963），分別持股15.15%、8.86%及6.57%。

慧算賬前稱公瑾科技，於2015年成立，去年市場份額約0.5%，提供SaaS解決方案及專業服務，例如記賬、稅務及咨詢服務，去年推出電子發票系統。

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集團去年收入按年增48.8%至5.2億元人民幣，虧損收窄25%至5億元人民幣；非國際財務報告準則的經調整虧損收窄23.6%至3億元人民幣；截至去年底，慧算賬已處理2.24億份財稅票據，服務71.1家中小微企，全自動交付率79.7%，毛利率按年增2.6個百分點至52%。

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集資所得，預計將作拓展業務，提高市場滲透率，探索與多元化行業的頭部企業建立戰略夥伴關係；優化財稅解決方案；以及提升技術能力。

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記者：張以正