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【新股IPO】第四範式５月再遞表申請上市 境外上市備案材料已獲中證監確認

股樓投資 16:11 2023/07/05

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人工智能企業第四範式今年5月再度遞交上市申請，並已獲中證監確認其境外發行上市及境內未上市股份全流通的備案材料。根據中證監資料所見，第四範式計劃發行不超過9085萬股境外上市普通股，並於港交所上市；29名股東擬將所持合計約1.15億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在香港上市流通。


 

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

第四範式集資所得，計劃用於加強基礎研究、提升技術能力、尋求戰略投資和收購，以及建立品牌等。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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記者：張以正

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