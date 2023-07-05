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【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價

股樓投資 17:08 2023/07/05

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高盛發表研究報告，調整多隻內銀股的評級和目標價。該行指，今年起至2025年，內銀可能面臨與2013至2015年相似的挑戰，並重複派息模式。報告指，地方政府債務可能會削弱內銀的盈利增長，並為其資本積累帶來壓力，進而影響股息派發。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該行指出，內銀在周期開始時會致力維持股息，但當股息、資本及撥備無法達至平衡，內銀會優先考慮資本及風險緩衝，從而放棄股息目標。該行預測，今明兩年大型內銀的撥備前利潤將分別下調5%和6%，另計及股息減少的風險，因此將內銀股目標價平均下調1%。

高盛予內銀股最新投資評級及目標價﹕

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該行亦進行壓力測試，認為交通銀行（03328）、農業銀行（01288）和工商銀行（01398）可能面臨較高的股息風險，當中交行可能在今年未能達到派息目標，而工行及農行則可能在2025年出現同樣情況，因此將工行及農行投資評級下調至「沽售」，目標價分別由4.98元和2.62元，下調至3.55元和2.45元。

另外，該行認為，郵儲銀行（01658）的盈利前景和穩定的股息被低估，預測郵儲行今年至2025年的撥備前利潤分別為6%、10%和9%，高於其他大型內銀的4%至6%增長率。該行指，郵儲行資產負債表穩健，政府債風險較低，較多持有地方政府債券，可抵銷地方政府債利率風險的負面影響，因此將其評級上調至「買入」，目標價由4.06元上調至5.8元。

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記者：郭秀慧

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港股 債券 派息 買入 目標價 郵儲銀行（01658） 大行報告 地方政府債券 工商銀行（01398） 農業銀行（01288）

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