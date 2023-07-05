▲ 【香港加息】經絡:本港下半年料追加P約0.125至0.25厘 實際按息將維持於3.5至3.75厘

美國聯儲局主席暗示下半年再加息兩次，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，由於美國就業增長強勁，失業率仍保持低位，料聯儲局年內將再加息2次以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，港元拆息（HIBOR）將繼續徘徊5厘左右的高水平，銀行因邊際利潤進一步下降，會根據自身資金成本及公司策略，年內有機會追加最優惠利率（P），預計幅度約0.125厘至0.25厘，幅度跟力度仍然溫和，其後本港加息周期或見頂，下半年本港實際按息水平將維持於3.5厘至3.75厘。

受樓市交投放緩及息口高企等因素影響，按揭市場於下半年將繼續受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約55,000宗及2,700億元，較2022年的62,984宗及3,041.33億元回落約一成。

曹德明指，上半年二手成交疲弱，整體按揭表現亦受影響，期望政府擬放寬按揭成數為樓按市場帶來提振作用，使下半年現樓按揭止跌後回穩，料全年現樓按揭約75,000宗，按年下跌約一成。

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編輯：陳韻妍