【珠璣人生@iM網欄】珠寶、女性與人生

早前，香港珠寶製造業廠商會帶領我們一班執行委員到香港故宮參觀「百樣玲瓏——卡地亞與女性」這特別展覽，有賴導賞員的專業解說，使眾人彷彿回到十九世紀，欣賞到數百件既具歷史意義，又富有藝術價值的珠寶作品。更興奮的是我們一眾珠寶行家有機會從作品的原料、設計、工藝進行細緻的探討，真令我獲益良多。

莎士比亞曾說：「珠寶沉默不語，卻比任何語言更能打動女人心。」從十九世紀起，王室和貴族女性在珠寶的發展史上扮演著重要的角色。從巴拿馬公主在1856年得到了首件Cartier珠寶，成為Cartier第一位擁有王室身份的客戶後，「珠寶」不再單單只是一件光彩奪目的工藝品，更是一種身份和地位的象徵。幾百年來，除了流行在冠冕上鑲嵌珠寶外，從王室成員到普通女性，都會在正式場合佩戴珠寶，以示隆重。

「愛美之心，人皆有之」，自古以來，女性對「美」的追求從未停止：典雅之美、自然之美、剛強之美、柔和之美……不論哪個國家、哪個種族，女性都以獨特的個性呈現出自我最美的一面。而隨著時代的不斷發展，女性的影響力也越來越大，「女性撐起半邊天」已是不爭的事實了。縱觀世界各地的女性，她們無論是在政界、商界、慈善界等眾多範疇都發揮了巨大的影響。

「珠寶」與「女性」似乎是一對完美的組合：獨特的女性風範突顯出珠寶的魅力；珠寶的瑰麗呈現出女性的光彩。女性和珠寶一樣，她們隨著閱歷的積累、時間的沉澱，更展現出其獨特的韻味，恰如鑽石恆久之美，又如寶石溫潤之美……就像卡地亞的標誌性設計「美洲豹」所蘊含的意義一樣，女性的美已不僅僅是外表的秀麗和柔美，更是勇敢、堅毅、剛強的美，是一種剛柔並濟的個性之美。

由於家族的緣故，使得我從小有機會接觸珠寶，經過在珠寶行業幾十年的沈澱，令我了解到珠寶工藝的精妙之處外，更明白它背後的意義：每一件用心打造的作品，都有屬於它自己的故事，其背後蘊含著獨特的藝術文化和意義。

由於工作原因，需要經常飛去不同國家參加珠寶展覽，從而令我有機會接觸到世界各地的文化，明白我們出口到世界各地的珠寶，不只是産品，更是藝術品，背後蘊含著屬於自己國家和民族的獨特文化。在這過程中，我擴寬了眼界、熏陶出了藝術情懷，並有機會把自己的意念投入作品的設計中，讓作品成為無聲的藝術傳播者。如同我對自己的期望一樣：專注行自己的路，活出自己的珠璣人生。

對珠寶藝術有興趣的朋友，可以在八月十四日前到香港故宮「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽館親身感受當中的美妙吧！

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

更多珠璣人生@王淑筠的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！