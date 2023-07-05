香港理工大學與清華大學及澳門大學合辦三校學術交流營　攜手弘揚中華文化

▲ 理大校董會主席暨「中國歷史與文化研究中心」顧問委員會主席林大輝博士(中)、理大校長滕錦光教授 (左二)、理大常務及學務副校長黃永德教授 (右二)、理大人文學院院長李平教授 (右一) 及理大中文化學系系主任韓孝榮教授 (左一) 與清華大學人文學院歷史系主任、思想文化研究所所長仲偉民教授 (右三) 及澳門大學社會科學院院長胡偉星教授(左三)於歡迎晚宴上合照。

成立於今年1月17日的香港理工大學（理大）「中國歷史與文化研究中心」首個大型交流活動於2023年6月26至30日成功舉辦。是次清華大學—澳門大學—香港理工大學三校學術交流營為京港澳三校學子敞開中國歷史與文化交流之大門，為探討我國近代史及傳統中國文化新闡釋提供一個重要的學術平台，讓專業學習與國家發展大局深度融合，攜手弘揚中華文化。

▲ 理大於2023年1月17日舉行「中國歷史與文化研究中心」成立典禮。

▲ 研究中心於成立典禮當日與清華大學思想文化研究所簽署合作備忘錄儀式，由李平教授(前左)與清華大學歷史系主任仲偉民教授(前右)代表簽署。楊潤雄先生(後排左三)、張國義先生(後排左四)聯同理大及清華大學高層見證。理大見證代表(後排)：林大輝博士(左二)、滕錦光教授(左五)、黃永德教授(左一)、行政副校長盧麗華博士 (左六)；清華大學見證代表(後排)：副校長彭剛教授 (右三)、人文學院副院長倪玉平教授(右四)、歷史係阿風教授 (右二)、顧濤副教授 (右五)、孫正軍副教授 (右一)、黃振萍副教授 (右六)。

▲ 「中國歷史與文化研究中心」於6月27日正式啟用。理大校董會主席暨「中國歷史與文化研究中心」顧問委員會主席林大輝博士（左二）、校長滕錦光教授（右二）、常務及學務副校長黃永德教授（左一）及人文學院院長 李平教授（右一）主持揭幕儀式。

▲ 來自三間大學的知名學者主持的演講及論壇，分享在中國歷史及文化領域上的知識及灼見，當中包括：清華大學人文學院歷史系主任、思想文化研究所所長仲偉民教授 (上）、澳門大學人文學院歷史系特聘教授林少陽教授（中）、香港理工大學中國文化學系研究助理教授陳斌博士（下）。

理大很榮幸獲得清華大學日新書院及人文學院和澳門大學社會科學院及人文學院的大力支持，三校共約70名師生聚首於香港，參與為期五天的學術交流營，期間並出席見證「中國歷史與文化研究中心」的啟用典禮。除一系列的講座外，參加的學生需就（一）近現代的中國與世界（二）近代中國：思想、文化與歷史或（三）傳統中國的新闡釋三個領域上編寫3,000至5,000字的論文一則，於交流營上進行匯報並與各參與師生相互交流。硏究中心亦安排參與的師生到上環文物徑、西九文化區、香港故宮文化博物館、大館及山頂參觀遊覽，實地見證香港近代歷史與文化的改革與變遷。

▲ 是次顧問委員會大會邀得清華大學日新書院、人文學院及澳門大學人文學院之領導出席，於會中分享編寫歷史教材和舉辦研討會等的心得。 理大「中國歷史與文化研究中心」顧問委員會成員包括：(左起) 香港饒宗頤文化館名譽館長陳萬雄博士 、香港故宮文化博物館館長吳志華博士、香港城市大學前中國文化中心主任鄭培凱教授、香港中文大學歷史系客席教授及名譽高級研究員丁新豹教授、理大中國文化學系系主任韓孝榮教授、理大常務及學務副校長黃永德教授、理大校董會主席暨「中國歷史與文化研究中心」顧問委員會主席林大輝博士及理大人文學院清華大學人文學院歷史系主任、思想文化研究所所長仲偉民教授院長李平教授、清華大學日新書院副院長、人文學院副院長顧濤教授、清華大學人文學院歷史系副主任孫正軍副教授及澳門大學中國歷史文化中心主任朱壽桐教授。

▲ 來自三所大學的學生就中國歷史及文化的不同領域，分享論文及研究心得。

▲ 香港故宮文化博物館館長吳志華博士 (前排左四)及西九文化區傳訊及公共事務總經理吳璟儁先生(前排左一)親身介紹博物館及西九文化區的建設及營運理念。

理大校董會主席暨「中國歷史與文化研究中心」顧問委員會主席林大輝博士表示：「理大『中國歷史與文化研究中心』致力提升年輕一代對中華文化的興趣和家國情懷的意識。期望透過是次的學術交流和未來的活動，讓參與學生加深對國家的認識和國情的了解，建立民族自豪感，為中華民族偉大復興作出貢獻。研究中心未來會繼續與清華大學及澳門大學建立緊密的夥伴關係，在教育、研究及創新方面合作，包括合辦高水平研討會、編寫中國歷史參考教材及老師培訓等，共同弘揚中華文化。」



(特約)