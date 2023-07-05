【網店物流小幫手@iM網欄】 電商全渠道 分銷策略三大挑戰

在電商營運中，分銷管理是關鍵所在。分銷渠道的選擇將直接影響消費者如何接觸和購買你的商品。為了應對電商市場的競爭，許多企業採取全渠道銷售的策略，既在線上開設自家網店，同時在線下建立實體店和分銷點等。透過整合各種銷售渠道，商家可以提供統一的購物體驗，全面了解消費者的消費脈絡。以下我們將分享電商如何有效運用全渠道物流配送（Omnichannel Fulfillment）克服3大營運上的挑戰。

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Omni-channel VS Multi-channel：全渠道（Omnichannel）和多渠道（Multichannel）分銷實際上是不同的策略。全渠道分銷以消費者體驗為中心，不論顧客是透過手機到網店購物、親自到實體店鋪，還是在社交媒體上通過私訊購物，商家都能夠有效地統一客戶數據，並通過各種渠道與消費者互動，促進購買行為。而多渠道分銷則以各個銷售渠道為中心，利用不同渠道的優勢進行分銷，迅速接觸目標消費者群體。

調配庫存的挑戰：由於每個渠道的訂單量可能存在差異，商家需要定期監控庫存，確保每個渠道都有足夠的庫存量，避免缺貨或者庫存過剩。而一個實時庫存管理的系統可以使商家快速整合多方訂單，即時進行庫存的調整。無論客戶通過哪個銷售渠道進行購物，商家都能夠實時追蹤貨物數據。若某一渠道即將缺貨，商家可以調配其他渠道的庫存，大大提高運營效率和決策準確性。

退貨管理的挑戰：全渠道策略為顧客提供了靈活和便利的退貨選擇，例如可以選擇在實體店、退貨中心、自行發貨或預約上門取件等地點辦理退貨。然而，這些分散的退貨地點增加了物流的運輸成本和複雜性。商家可透過委托網店物流夥伴，處理接收退貨、檢查產品、安排後續方案（如重新上架、銷毀、寄回生產商等）等退貨程序，包括，令到退貨管理程序更方便快捷。

訂單處理的挑戰：當商家的業務逐漸擴大，開拓了多個銷售渠道，訂單量也會相應增加。然而，如何高效處理大量訂單卻是一個難題。最理想的解決方案是找到一家可靠的第三方物流公司，結合智能物流系統，統一管理所有訂單，同時代為處理存儲、訂單執行、包裝和多樣化的配送安排等物流程序。這樣，商家才能更好地滿足客戶需求，無論顧客通過哪個渠道進行購買，都能高效、準確地將商品送到他們手上，提高顧客滿意度。

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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