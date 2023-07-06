【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元

煙火表演已娛樂了人類上千年，日本的煙火商鍵屋甚至有著360多年的歷史，但隨著新科技的出現，更安靜、更安全、更環保的光影表演也誕生了，無人機表演正逐步取代傳統煙花，成為大型節目的表演活動主角。

【商場消息】把握消費券商機 新地12大商場送總值150萬優惠

過往每年新春香港都有煙花匯演，但在剛過去的「紫荊花之夜」都改成使用無人機表演。從2020年東京奧運到今年英王查理三世的加冕典禮，無人機表演正取代煙花成為點亮夜空的娛樂節目。

市場規模已達10億美元

無人機表演已成為更新、更時尚的燈光表演，而且更安靜、更安全、更環保。全球無人機燈光表演的市場規模，更從十年前幾乎不存在，發展到2021年約為10億美元。

剛過去的美國國慶日（7月4日）慶祝活動，是每年美國煙花供應商全年的主要收入來源，但今年也逐漸轉向使用無人機。例如鹽湖城和科羅拉多州博爾德等地，就在今年的獨立日慶祝活動中使用無人機代替煙花，理由是降低森林火災和污染的風險。但無人機表演也有不足之處：例如 Reddit 的網民就抱怨無人機表演沒有煙花的「轟隆」聲，缺乏讓人歡呼的氣氛。

不少美國的煙花供應商都面臨艱難的決定：要投資昂貴的設備並獲得進入無人機業務所需的監管許可？還是繼續相信煙花表演的需求仍將保持穩定？

小型煙花企業轉型困難

轉型的投資是昂貴的，擁有傳統煙花公司Celebration Fireworks和無人機表演公司Star Flight Drone Shows的Chris Hopkins就表示，每架無人機的成本超過1,500美元，而一場精彩的表演至少需要75架。然後每次表演還要向聯邦航空管理局填寫一份近200頁的申請表，以獲得監管許可並查找相關信息，這還未包括聘請熟練駕駛設備的人員。

但不是所有煙花公司都這樣考慮。俄勒岡州的煙花公司Western Display的負責人Heather Gobet就表示：「知道有些公司正在這樣做，但我想我們的理念是將我們最擅長的事情做到最好。」她認為處理購買無人機的專業知識、認證和費用是令人望而卻步的，她選擇在客戶需要時，才與提供無人機表演的公司合作。

但無人機並非只有表演用途，透過電腦的精細操作，無人機可以做到用煙花無法辦到的方式打廣告，例如在繁忙的道路上展示公司商標。可以預見的是，較大的傳統煙花公司正尋求擴張或進入無人機等新領域，而較小的煙花企業則會陷入困境。

【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞 聚焦年輕客群 創新O+O餐飲體驗

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：