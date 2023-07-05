2內地男學生合租一個開放式單位　每月1.3萬租海日灣

中原地產李嘉龍表示，近期租賃交投活躍，不少內地生積極搵盤，為新學年做好準備，大埔海日灣二期6月共錄約8宗租賃成交，平均實用呎租約41元水平。分行新近錄11座中層B室，單位實用面積253平方呎，開放式間隔，議價後以13,000元租出，實用平均呎租約51.4元。

中原李嘉龍指，新租客為2名內地男學生，見屋苑樓齡較新，配套完善，租金合理，即以先付一年租金方式租入單位自用，方便上學。業主則於2019年以432萬元購入單位，是次租出單位可享約3.6厘租金回報。

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