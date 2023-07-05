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【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限　人民幣回軟至7.24

宏觀解讀 16:26 2023/07/05

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【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限

人民幣匯價近期反覆貶值下，外電報道指，至少9家中國國有和股份制銀行，聯手下調大型企業的美元存款利率上限，視為內地當局穩定人民幣匯價的措施之一。在岸人民幣（CNY）兌美元匯價昨日重返7.21水平，今日再走弱約280基點，暫報7.2421。

彭博社指出，在中國外匯市場自律機制的協調下，內地主要銀行調低大型企業客戶的美元存款利率上限，包括活期存款在內的各期限美元存款利率，均不得高於美元有擔保隔夜融資利率（SOFR）水平。據最新報價，6月底SOFR利率為5.09厘。

報道指，在此輪調低存息前，內地銀行為1年期美元存款提供5.7厘利息，較一個月前約6厘回落。

零售存戶美元存息下調力度更大

報道又指，零售存戶的美元存息下調力度更大，國有銀行本周將1年期美元存息降至約2.8厘，從年初4.5厘至5厘水平明顯調低，仍高於相近年期的人民幣定存息1.65厘。

分析指，美元存息上限調低，可降低企業和個人投資者轉持美元的意欲。不過，也有市場人士指出，若內地銀行不斷削美元存息，大型企業或設法將資金轉移至境外以保障資產潛力。

中國外匯市場自律機制暫未回應有關傳聞。受美國和中國內地息差拉闊影響，人民幣兌美元年初至今累貶值4.8%。

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編輯：麥德銘

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