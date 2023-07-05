▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後連日走高、逼5.5厘 銀行界拆解箇中原因

港元銀行同業拆息（HIBOR）在半年結後持續高企，並連升兩日，今日隔夜拆息見5.48357厘，按日升11.5點子。與樓按相關的1個月港元拆息報約4.96679厘，升3.8點子。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於美國當地時間昨天（4日）假期，外匯市場的借貸活動減少，交易對手減少，流動性便會降低，對於有意借入港元的交易員，難從外匯市場獲得港元，遂轉往拆借市場借入港元，故令隔夜港元拆息短暫抽高。他相信隔夜港元拆息未來數日有機會回落，到月中才因應即將議息而再升。至於其他期限的港元拆息，林俊泓相信是銀行在半年結過後仍然態度審慎，不大願意將「長（時期）錢」借出，以防「計錯數」。

隔夜息高企現象料僅短暫

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，隔夜息仍處於高位相信與本月初較大額的派息需求有關，而一般而言，半年結過後首個星期，市場流動性亦不會立刻鬆動，預計派息需求過後，下周拆息或會趨向正常水平，隔夜拆息料月內或降至5厘以下，1個月及3個月拆息會往4厘方向下行，港美息差或因而擴闊，港匯或會趨弱至約7.84水平。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，隔夜息高企可能與個別銀行有短暫資金需求有關，但相信目前相對偏高的港元拆息會在月內下行，美元拆息仍會因市場預期續加息而在月內上升。若港元拆息月底仍處於目前相若水平，港銀港元最優惠利率月底跟隨聯儲局加息25點子的機會亦較大。

余偉文曾預告隔夜息續受季節因素影響

金管局總裁余偉文上月在聯儲局公布議息結果前夕曾撰文預告，港元拆息往後一段日子可能仍會處於較高水平並不時較大幅波動，臨近半年結，加上企業派息因素，港元拆息尤其隔夜拆息在未來數周甚至數月會繼續受到季節性因素較大程度影響，不排除港元拆息可能在某些日子進一步追貼或超越美息。

7月5日港元拆息報價：

期限 7月5日港元利息結算率（厘） 按日變幅 隔夜 5.48357 ＋0.11464 1 星期 5.02988 ＋0.04928 2 星期 5.02006 ＋0.07887 1 個月 4.96679 ＋0.03798 2 個月 4.96679 ＋0.03512 3 個月 4.98202 ＋0.01214 6 個月 4.99857 ＋0.02797 12 個月 5.00667 —0.00071

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記者：胡學能