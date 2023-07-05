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【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後連日走高、逼近5.5厘　銀行界：或因大額派息有關

股市 16:25 2023/07/05

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【港元拆息】隔夜拆息半年結後續升、逼近5.5厘　銀行界：料與較大額派息需求有關

港元銀行同業拆息（HIBOR）在半年結後持續高企，並連升兩日，今日隔夜拆息見5.48357厘，按日升11.5點子。與樓按相關的1個月港元拆息報約4.96679厘，升3.8點子。

星展香港環球市場策略師李若凡表示，隔夜息仍處於高位相信與本月初較大額的派息需求有關，而一般而言，半年結過後首個星期，市場流動性亦不會立刻鬆動，預計派息需求過後，下周拆息或會趨向正常水平，隔夜拆息料月內或降至5厘以下，1個月及3個月拆息會往4厘方向下行，港美息差或因而擴闊，港匯或會趨弱至約7.84水平。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，隔夜息高企可能與個別銀行有短暫資金需求有關，但相信目前相對偏高的港元拆息會在月內下行，美元拆息仍會因市場預期續加息而在月內上升。若港元拆息月底仍處於目前相若水平，港銀港元最優惠利率月底跟隨聯儲局加息25點子的機會亦較大。

余偉文曾預告隔夜息續受季節因素影響

金管局總裁余偉文上月在聯儲局公布議息結果前夕曾撰文預告，港元拆息往後一段日子可能仍會處於較高水平並不時較大幅波動，臨近半年結，加上企業派息因素，港元拆息尤其隔夜拆息在未來數周甚至數月會繼續受到季節性因素較大程度影響，不排除港元拆息可能在某些日子進一步追貼或超越美息。

7月5日港元拆息報價：

期限 7月5日港元利息結算率（厘） 按日變幅
隔夜 5.48357 ＋0.11464
1 星期 5.02988 ＋0.04928
2 星期 5.02006 ＋0.07887
1 個月 4.96679 ＋0.03798
2 個月 4.96679 ＋0.03512
3 個月 4.98202 ＋0.01214
6 個月 4.99857 ＋0.02797
12 個月 5.00667 —0.00071
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記者：胡學能

拆息 經濟 星展銀行 派息 港元 加息 香港 美元 美國聯儲局 東亞銀行（00023）
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