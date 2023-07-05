  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】Visa夥電車推乘車優惠　以Visa卡付款享3元減1元折扣

股市 16:25 2023/07/05

分享：

分享：

【著數優惠】Visa夥電車推乘車優惠　以Visa付款享3元減1元回扣

電子支付公司Visa（美：V）與香港電車聯合宣布，為慶祝Visa付款正式在電車啟動，由今年7月6日至12月31日期間，凡使用Visa感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁定Visa卡繳付電車車費，可享3元減1元的折扣優惠。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。優惠僅適用於單程車費3元或以上的電車路線。

Visa委托第三方機構進行的調查發現，接近九成受訪者認爲本港公共交通工具若接受所有支付方式，將為旅遊業帶來競爭優勢。另外，電車獲最多本地受訪者列為最能代表香港文化象徵的交通工具，佔3成，其餘的是港鐵 （00066） 及山頂纜車，分別佔25%及17%。

香港電車董事總經理戴弘博表示，香港電車已準備好迎接最新的電子支付技術，擁抱數碼轉型，不遺餘力地保育香港的獨特文化標誌，同時通過本次與Visa合作，進一步便利本地乘客及外地旅客，增加電車的吸引力。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【著數優惠】AlipayHK買淘寶免手續費不再　即睇三大淘寶免手續費付款方法

【著數優惠】7月1日起連續5日免費搭電車　天星小輪灣仔來往尖沙咀七一免費

【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用

記者：伍鍵文

港鐵公司（00066） 港鐵 交通 著數優惠 電子支付 信用卡 文娛藝術
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元拆息】隔夜HIBOR半年結後連日走高、逼近5.5厘　銀行界：或因大額派息有關

下一篇文章

【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交　股價曾跌穿2元創7個月低
【Hibor】港元隔夜拆息升至近5.37厘　高於新美元拆息
【Hibor】港元隔夜拆息升至近5.37厘　高於新美元拆息
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大
【港股市況】ATM跌1至2%　碧桂園、李寧跌近半成　中國稀土升逾18%　恒指跌305點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌1至2%　碧桂園、李寧跌近半成　中國稀土升逾18%　恒指跌305點（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌78點　滙豐倫敦股價靠穩（不斷更新）
【美股期貨】外電：普京用核武傳遭警告　道指期貨跌90點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】外電：普京用核武傳遭警告　道指期貨跌90點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款