【著數優惠】Visa夥電車推乘車優惠　以Visa卡付款享3元減1元折扣

▲ 【著數優惠】Visa夥電車推乘車優惠 以Visa付款享3元減1元回扣

電子支付公司Visa（美：V）與香港電車聯合宣布，為慶祝Visa付款正式在電車啟動，由今年7月6日至12月31日期間，凡使用Visa感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁定Visa卡繳付電車車費，可享3元減1元的折扣優惠。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。優惠僅適用於單程車費3元或以上的電車路線。

Visa委托第三方機構進行的調查發現，接近九成受訪者認爲本港公共交通工具若接受所有支付方式，將為旅遊業帶來競爭優勢。另外，電車獲最多本地受訪者列為最能代表香港文化象徵的交通工具，佔3成，其餘的是港鐵 （00066） 及山頂纜車，分別佔25%及17%。

香港電車董事總經理戴弘博表示，香港電車已準備好迎接最新的電子支付技術，擁抱數碼轉型，不遺餘力地保育香港的獨特文化標誌，同時通過本次與Visa合作，進一步便利本地乘客及外地旅客，增加電車的吸引力。

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記者：伍鍵文