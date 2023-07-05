  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 內地8月起限制鎵鍺出口 有色金屬股狂飆 呢隻兩日累升3成

股樓投資 16:17 2023/07/05

分享：

分享：

有色鍺、鎵相關金屬概念股連續兩日炒上。中國商務部和海關總署早前宣布，將從8月1日起對8種鎵產品和6種鍺產品實施出口管制，未經許可不得出口。鎵和鍺均是製造半導體的關鍵材料。根據美國地質調查局的數據，中國是世界上最大的鎵生產國，也是全球領先的鍺生產國和出口國。有分析員指，此舉旨在保護國家安全與利益，但同時也會提振相關上市公司股價。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

事實上，中國稀土（00769）繼昨日（4日）升逾11%後，今早（5日）開高6.8%後愈升愈有，更以全日最高位收市，收報0.52元，升18.2%，兩日累計升幅達31.6%；中國稀土A股（深﹕000831）更漲停，收報33.68元人民幣。另外，雲南鍺業（深﹕002428）和馳宏鋅鍺（滬﹕600497）同樣漲停。

據內媒引述消息人士指，中國商務部計劃於周四（6日）會見鎵鍺主要生產商，討論出口管制的具體細節。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 中華人民共和國商務部 稀土 異動股 中國稀土（00769） 有色金屬股

上一篇文章

【大行報告】瑞銀：上半年盈喜及政策為潛在催化劑 首予九毛九「買入」

下一篇文章

【大行報告】大摩：中國黃金股將受惠人民幣貶值 料招金及山東黃金股價未來30日上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款