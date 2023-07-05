【異動股】 內地8月起限制鎵鍺出口 有色金屬股狂飆 呢隻兩日累升3成

有色鍺、鎵相關金屬概念股連續兩日炒上。中國商務部和海關總署早前宣布，將從8月1日起對8種鎵產品和6種鍺產品實施出口管制，未經許可不得出口。鎵和鍺均是製造半導體的關鍵材料。根據美國地質調查局的數據，中國是世界上最大的鎵生產國，也是全球領先的鍺生產國和出口國。有分析員指，此舉旨在保護國家安全與利益，但同時也會提振相關上市公司股價。

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事實上，中國稀土（00769）繼昨日（4日）升逾11%後，今早（5日）開高6.8%後愈升愈有，更以全日最高位收市，收報0.52元，升18.2%，兩日累計升幅達31.6%；中國稀土A股（深﹕000831）更漲停，收報33.68元人民幣。另外，雲南鍺業（深﹕002428）和馳宏鋅鍺（滬﹕600497）同樣漲停。

據內媒引述消息人士指，中國商務部計劃於周四（6日）會見鎵鍺主要生產商，討論出口管制的具體細節。

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記者：郭秀慧