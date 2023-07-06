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【iMoney GIFTaway】送「綠養坊100% Cs-4純蟲草菌絲體」10粒試食裝 (名額30個)

理財智慧 18:30 2023/07/06

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【#冷氣病 纏身點算好？5分鐘了解五臟健康！】

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^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

 

*2022年4月28日香港衛生署發布《 2019冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議（試行版）》中，推薦中成藥處方成分之一。金水寶膠囊(發酵蟲草菌粉Cs-4)是推薦成分之一，並不限於任何品牌。

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