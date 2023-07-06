【iMoney GIFTaway】送「綠養坊100% Cs-4純蟲草菌絲體」10粒試食裝 (名額30個)

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夏天熱辣辣🥵，係咪好想留喺冷氣房嘆返杯凍野呢？但長期喺冷氣房，搞到成日手腳冰冷🥶、頭痛🤧點算好？依家只需5分鐘，就可以輕鬆透過網上自我檢測，了解身體狀況及體質！完成檢測會得到註冊中醫提供的運動，中藥材及食療 #建議方案 。完成以下步驟更有機會免費獲得 #衛生署推薦中藥處方 「綠養坊100% Cs-4純蟲草菌絲體」10粒試食裝，助你擺脫 #都市病 ，重拾健康生活！

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*2022年4月28日香港衛生署發布《 2019冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議（試行版）》中，推薦中成藥處方成分之一。金水寶膠囊(發酵蟲草菌粉Cs-4)是推薦成分之一，並不限於任何品牌。

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