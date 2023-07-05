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【大行報告│體育用品】花旗：國際品牌庫存正常化料搶佔中資體育用品市佔率　降李寧及安踏目標價

股市 16:15 2023/07/05

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花旗：國際品牌庫存正常化料搶佔中資體育用品市佔率　降李寧及安踏目標價

花旗表示，國際體育用品品牌今年將迎來轉捩點，將會重新提高市場佔有率，預期有關結構性增長將加快Nike及Adidas於內地生態系統的增長，並會於未來數季將更多品牌資源轉移至內地，相信會對中資體育用品股帶來更多競爭壓力。

3至5月份期間，Nike在大中華區的銷售額及息稅前盈利（EBIT）均向好，以人民幣計分別增長25%及80%，表現強勁，而其優化內地庫存的策略亦擴大了國際品牌於內地復甦的情況。與此同時，Adidas下半年庫存料回復正常化，預期中資體育用品股（包括Fila）毛利率將會受壓。

中資體育用品股價於中期業績前料有波動

花旗稱，國際品牌在毛利率較高的功能性產品市場料可搶佔更多市佔率，而在2024年奧運前料會有一系列新產品上市，這或會對中資品牌毛利率構成影響，基於市場對李寧預期的下降速度遠快於安踏，因此相對看好李寧。

花旗認為，中資體育用品股價將會有波動，直至7至8月中期業績公布時，市場調低盈利預測為止。該行維持最看好滔搏 （06110） ，其次為李寧 （02331） ，之後為安踏 （02020）

花旗預期，滔搏明年純利增長23%，較李寧及安踏的10%及16%更快，故維持滔搏目標價9.4元，評級「買入」。該行調低李寧目標價13%至62.7元，並將其2023至2025年純利預測下調5%至7%；安踏目標價亦降17%至107.8元，2023至2025年純利預測下調3%至4%。

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【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

編輯：陳韻妍

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