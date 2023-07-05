  • 31°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】港股下半年目標23000 留意4大板塊概念

iMTV＋ 19:30 2023/07/05

分享：

分享：

iM會客室
【iM會客室】港股下半年目標23000 留意4大板塊概念

其他股評時段:

00:30    今日市況
19:00    (03988)   中國銀行
19:50    (02601)   中國太保
25:00    (06618)   京東健康
26:38    (09896)   名創優品
31:25    (02378)   保誠
32:40    (01928)   金沙中國
37:40    (00762)   中國聯通
39:35    (00823)   領展房產基金
41:23    (00857)   中國石油股份
            (00883)    中國海洋石油
34:50    (02130)   嘉泓物流
45:30    (00388)   香港交易所
47:04    (00175)   吉利汽車
48:16    (00981)   中芯國際
49:50    (00700)   騰訊控股
51:54    (01171)   兗礦能源
53:28    (00019)   太古股份公司
54:42    (09988)   阿里巴巴

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】港股7月可翻身？第3季5大主題分享
2023/06/28
【iM會客室】港股7月可翻身？第3季5大主題分享
【iM會客室】救市措施遲到定無到 恒指今趟會否穿底？
2023/06/21
【iM會客室】救市措施遲到定無到 恒指今趟會否穿底？
【iM會客室】內地重推組合拳 恒指重上19800靠科技股？
2023/06/14
【iM會客室】內地重推組合拳 恒指重上19800靠科技股？
【iM會客室】港股重上19000 內銀濠賭勝算高
2023/06/07
【iM會客室】港股重上19000 內銀濠賭勝算高
【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？
2023/05/31
【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？
京東集團—SW（09618） 太保 汽車 香港交易及結算所有限公司 石油 基金 經濟 領展 京東（美：JD） 太古

上一篇文章

旺角千望周日賣19伙　開放現樓一房示範單位預約參觀

下一篇文章

【網店物流小幫手@iM網欄】 電商全渠道 分銷策略三大挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
五大科技巨頭符合歐盟新科技規則中守門員資格 違反或被罰款高達全球年度營業額10%
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
台積電創辦人張忠謀：國安凌駕全球化 全球化從未完全做到
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款