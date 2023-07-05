【iM會客室】港股下半年目標23000 留意4大板塊概念

上一篇文章
旺角千望周日賣19伙 開放現樓一房示範單位預約參觀
其他股評時段:
00:30 今日市況
19:00 (03988) 中國銀行
19:50 (02601) 中國太保
25:00 (06618) 京東健康
26:38 (09896) 名創優品
31:25 (02378) 保誠
32:40 (01928) 金沙中國
37:40 (00762) 中國聯通
39:35 (00823) 領展房產基金
41:23 (00857) 中國石油股份
(00883) 中國海洋石油
34:50 (02130) 嘉泓物流
45:30 (00388) 香港交易所
47:04 (00175) 吉利汽車
48:16 (00981) 中芯國際
49:50 (00700) 騰訊控股
51:54 (01171) 兗礦能源
53:28 (00019) 太古股份公司
54:42 (09988) 阿里巴巴
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM會客室