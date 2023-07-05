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日本六月PMI下降到54.0 酒店餐館情緒指數達到歷史最高水平

環球政經 15:20 2023/07/05

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日本周三（5日）的一項私營部門調查顯示，由於放寬了與疫情有關的限制，恢復了消費需求，日本服務活動在6月份保持了快速增長的速度。

上個月經季節性調整的日本Jibun銀行服務業採購經理人指數(PMI)終值從5月份的55.9的歷史高點下降到54.0。與54.2的快報讀數相比，連續10個月保持遠高於分隔擴張與收縮的50門檻。

標普全球市場情報公司的經濟學家Usamah Bhatti說：「日本私營企業仍然對未來一年的活動將繼續擴大持強烈的樂觀態度。」調查顯示，企業對未來一年的預期也很堅定，但比前幾個月略有下降。
 

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪114元 中學畢業可申請【見下頁

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服務供應商表示，盡管輸入性通脹率降至去年3月以來的最低水平，但6月份的價格壓力依然存在。

日本央行周一（3日）公佈的6月份季度 TanKan（日本企業短期經濟調查） 顯示，非製造業者的商業情緒達到了2019年6月以來的最高水平，而反映酒店和餐館情緒的指數則達到了歷史最高水平。

與這一趨勢相呼應，PMI調查顯示，入境旅遊的復甦幫助6月份的新出口業務連續14個月保持擴張，雖然增長速度是三個月來最慢的。

綜合PMI（結合了製造業和服務業的活動數據）在5月達到頂峰後，上個月有所放緩。該指數從5月的54.3降至6月的52.1，連續第六個月保持在50的平衡線以上。

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記者：張瑋婷

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